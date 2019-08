Chelsea, Lampard esulta: “Felice della vittoria. Prima della gara ho parlato con Abraham e gli ho detto che…”

Un successo che sa di sollievo per il Chelsea di Frank Lampard. Il 3-2 sul campo del Norwich fa sorridere il tecnico dei Blues che si gode la prima vittoria da allenatore del club londinese. Subito dopo la gara, l’ex centrocampista ha commentato così i tre punti conquistati che portano a quattro il bottino in classifica dopo tre giornate di Premier League:

“Sono contento della vittoria. Oggi abbiamo ottenuto il frutto del nostro lavoro. Nelle scorse partite questo non è capitato”, ha detto Lampard in conferenza stampa. Poi una rivelazione che riguarda il man of the match di oggi, Tammy Abraham autore di due reti: “Gli ho parlato prima della gara e gli ho detto che sarebbe stata la sua partita, il suo giorno”.

E sul gioco, poi il tecnico blues ha commentato: “Sono contento della prestazione della squadra. Bene Christensen e Zouma ma penso che anche i centrocampisti, Jorginho e Kovacic abbiano dato una mano alla squadra col loro gioco e facendo girare bene il pallone. Mount? Ha sentito un dolore al polpaccio”.