Chelsea, Lampard: “I colpi fatti? Avere il mercato bloccato ci ha permesso di capire tante cose…”

Il Chelsea si appresta a debuttare in Premier League, i londinesi allenati da Frank Lampard infatti scenderanno questa sera in campo per sfidare il Brighton, l’ “Amex Stadium” sarà il teatro della prima gara stagionale del club che ha fatto sfracelli al tavolo delle trattative. C’è grande attesa ovviamente per quanto riguarda questa prima partita in campionato dei Blues, chiamati ad ottenere subito 3 punti per evitare critiche già in avvio di campionato, visto che Abramovich ha speso molto per rinforzare la rosa a disposizione dell’ex centrocampista inglese.

LE PAROLE DI LAMPARD

“Il fatto di avere il mercato in entrata bloccato nella scorsa stagione ci ha permesso di avere maggiore attenzione per osservare meglio la rosa, siamo così riusciti ad intervenire nei punti che ritenevamo più deboli. Non solo, è stato un aiuto anche per cercare di capire i prototipi e l’età dei giocatori su cui puntare. Io da tifoso del Chelsea ancora prima che allenatore sono orgoglioso dei colpi fatti, penso che debbano esserlo anche i tifosi”. Così Frank Lampard ha parlato a Sky Sports prima del debutto in Premier.

