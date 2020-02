Chelsea, Lampard in ‘guerra’ con la dirigenza per… mandare via Kepa

Kepa Arrizabalaga ai titoli di coda in casa Chelsea. Almeno per il tecnico Frank Lampard. Il portiere blues non avrebbe più la fiducia dell’allenatore in seguito ad alcune prestazioni opache tanto da far pensare subito alla cessione.

Come riporta il Mirror, la panchina del giovane estremo difensore contro il Leicester è la conferma dei rapporti ai minimi storici tra Kepa e Lampard. L’allenatore del Chelsea avrebbe addirittura chiesto la cessione del giocatore e l’acquisto di Nick Pope, portiere del Burnley.

GUERRA – Una richiesta, quella del mister blues, che non trova però il consenso della dirigenza con Marina Granovskaia assolutamente contraria a quella che risulterebbe anche una grossa perdita a bilancio. Il giovane portiere, infatti, era arrivato due stagioni fa dall’Atletico Bilbao per l’ingente somma di 80 milioni e i vertici societari non hanno intenzione di arrendersi così presto sul suo conto.