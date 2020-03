Chelsea, Lampard: “Kepa? Basta notizie false, abbiamo un buon rapporto”

Kepa Arrizabalaga è ormai un caso. Il portiere spagnolo, nelle ultime settimane, ha perso il posto da titolare nel Chelsea a favore dell’esperto Willy Caballero, con il tecnico Frank Lampard che starebbe premendo per una sua cessione in estate. Voci che però lo stesso allenatore, come riporta il Mundo Deportivo, ha voluto smentire.

KEPA – “In settimana ho letto diverse notizie false e inutili, io ho un buon rapporto con lui. Ho 20 giocatori e da ognuno di loro mi aspetto un atteggiamento professionale, proprio come sta facendo Kepa. Ogni giocatore ha in mano il proprio destino: Kepa si sta allenando bene, ma lo stesso sta facendo Caballero”.