Chelsea, Lampard: “Kepa? Decido chi gioca in base a quello che vedo, non mi interessa quanto sia costato…”

Momento difficile per Kepa Arrizabalaga. Il portiere del Chelsea, prelevato nell’estate 2018 dall’Athletic Bilbao, ha perso la propria inamovibile titolarità, con il tecnico Frank Lampard che, nell’ultima uscita dei blues, gli ha preferito Willy Caballero. In vista della gara con il Manchester United, in programma lunedì sera a Stamford Bridge, l’allenatore dei londinesi ha così parlato dell’estremo difensore spagnolo.

KEPA – “Se giocherà con i Red Devils? Non ho ancora preso una decisione, non tengo conto del suo costo, ma solamente di quello che vedo. La panchina? E’ stata una decisione di quel giorno, so cosa ha provato: è successo anche a me nel corso della mia carriera”.