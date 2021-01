Chelsea, Lampard: “La gente ci voleva contendenti al titolo ma non abbiamo giocatori come Hazard o Diego Costa…”

Questa sera la sfida al Leicester e Franck Lampard parla molto chiaro in merito alle ambizioni del suo Chelsea in ottica campionato. Dopo una campagna acquisti importante, i blues erano stati dati per contendenti alla vittoria finale in Premier League anche se in questo momento la classifica dice cose ben diverse. 29 punti all’attivo contro i 37 del Manchester United capolista. L’ex leggenda del club di Londra ha spiegato, come riporta Goal, la situazione e le ambizioni dei suoi.

Lampard: “Non abbiamo Hazard o Diego Costa che fa 30 gol…”

“La gente parlava di noi come contendenti al titolo, ma abbiamo una squadra giovane, soprattutto quando si tratta dell’attacco”, ha spiegato Lampard. “In queste posizioni, il Chelsea non ha i giocatori che hanno giocato qui prima: macchine da goal e assist che possono vincere le partite. Non abbiamo Hazard che ha rappresentato il 50% delle azioni da gol dei blues in passato. Non abbiamo Diego Costa che segna 30 gol a stagione. Noi abbiamo dei giocatori giovani nei quali credo. Vogliamo farli crescere. Non siamo, in questo momento, alla pari delle altre squadre sotto il profilo della rosa e dell’esperienza. Siamo ‘all’inizio del viaggio’.Ci saranno da affrontare tempi difficili, quindi è importante per me e per i giocatori continuare a lavorare ed essere pazienti”.