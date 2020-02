Chelsea, Lampard: “La sconfitta con il Manchester United mi ha tolto il sonno…”

Un vero e proprio spareggio per la Champions, quello da cui è atteso il Chelsea. I blues, nella giornata di domani, ospiteranno a Stamford Bridge il Tottenham di José Mourinho in una sfida che promette spettacolo. La formazione di Frank Lampard dovrà cercare di riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro il Manchester United, che, come ammesso dallo stesso tecnico, ha fatto perdere il sonno all’ex centrocampista. Queste le sue parole raccolte dal Sun.

SONNO – “Odiavo il fatto di aver perso con il Manchester United, è stata una notte in cui il sonno è stato difficile. Quando mi sono alzato il giorno dopo, però, ho pensato che questa per noi è una grande sfida. Stiamo lottando”.

