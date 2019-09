Chelsea, Lampard lancia l’allarme: “A rischio la permanenza tra le prime sei”

Non un avvio di stagione semplice, quello che visto per protagonista il Chelsea. I blues, nel corso delle prime cinque gare di Premier League, hanno collezionato solamente cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. Un ruolino di marcia che rischia di estromettere i londinesi dal cerchio delle big d’Inghilterra, come ammesso dal tecnico Frank Lampard. Queste le sue parole raccolte dal Sun.

BIG – “Ci sono squadre che hanno investito molto e che devono essere rispettate. Sono ben gestite e hanno buoni calciatori. Noi vogliamo sempre essere competitivi, ma abbiamo perso giocatori importanti come Hazard. I giovani stanno crescendo, ma hanno bisogno ancora di un po’ di tempo. Ci sono formazioni, come Everton, West Ham e Leicester, che cercheranno di entrare nelle prime sei posizioni. Per noi sarà una sfida”.