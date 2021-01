Chelsea, Lampard “lotta per difendere il suo lavoro” ma… è il peggior mister per media punti a partita

Anche una sconfitta in casa Chelsea e ancora polemiche su Frank Lampard. Il tecnico blues, storica bandiera della società di Londra, adesso è davvero sotto attacco per i mancati risultati. Il k.o. contro il Manchester City mette in seria discussione la sua posizione e, nonostante le sue parole al termine della sfida, in cui con il solito spirito da combattente rivendica ogni sforzo per restare alla guida del club, c’è chi parla di addio.

Un addio che sarebbe anche giustificato dai numeri. ESPN UK, infatti, conferma il percorso molto in salita di Lampard che ha la peggior media punti a partita in campionato di sempre da quando è alla guida del Chelsea.

Se nelle prime posizioni troviamo Avram Gran con 2.31 punti a gara, José Mourinho con 2.19 o Antonio Conte con 2.14, triste è il dato in riferimento all’ex centrocampista che fin qui ha ottenuto una media punti di 1.67 a partita. Si tratta del dato più basso che lo mette all’undicesimo posto tra gli allenatori.