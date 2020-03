Chelsea, Lampard pronto a riabbracciare Ancelotti: “Ha tirato fuori il meglio da me, con lui mi sono divertito…”

Frank Lampard e Carlo Ancelotti si ritroveranno uno di fronte all’altro nella giornata di domenica, quando il Chelsea dell’ex centrocampista ospiterà l’Everton dell’ex tecnico del Napoli. E proprio di questo, in conferenza stampa, ha parlato l’inglese.

ANCELOTTI – “Carlo sarà accolto al meglio da tutti, ha il rispetto del club e dei tifosi. Qui c’è massimo rispetto per quello che ha fatto, è una grande persona ed un grandissimo allenatore. Ho amato lavorare con lui, ha mostrato di avere ottimi doti anche dal punto di vista umano, rapportandosi sempre al meglio con i calciatori. Ancelotti è riuscito a tirare fuori il meglio di me come giocatore. Con lui mi sono divertito, lo sento ancora”.