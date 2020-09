Chelsea, Lampard risponde a Klopp: “Abbiamo speso molto nel mercato? E loro con Alisson, Van Dijk e Salah?”

“Non possiamo avere l’attitudine dei club che hanno alle spalle oligarchi. Non possiamo fare come il Chelsea”. Erano state queste, in sintesi, le parole di Jurgen Klopp in riferimento al mercato spaziale dei blues in questa sessione. E in effetti l’arrivo in contemporanea di giocatori come Ziyech, Werner e Havertz, senza contare Thiago Silva e Chilwell ha senza dubbio sorpreso visto il momento economicamente particolare del mondo del calcio ed in generale dell’intero globo. Ma come riportano i tabloid inglesi, a difendere l’operato del proprio club è stato Frank Lampard che in vista dell’esordio in Premier League di oggi ha voluto rispondere, a modo suo, al mister del Liverpool.

Lampard: risposta a Klopp

“Puoi guardare i giocatori del Liverpool: Van Dijk, Alisson, Fabinho, Keita, Mané, Salah. Calciatori incredibili che sono stati acquistati ad un prezzo molto elevato”, ha esordito Lampard. “Il Liverpool li ha acquistati in un certo lasso di tempo è vero. Noi l’abbiamo fatto dopo il blocco al mercato e abbiamo cercato di risolvere una situazione che avevamo”.

E ancora: “Sappiamo il livello del Liverpool, sappiamo del loro allenatore straordinario. Hanno giocatori fantastici. E penso che la loro storia sia incredibile: hanno puntato su un tecnico e su un sistema di gioco per diversi anni. Hanno un grande storia, ma è una storia che ha visto spendere molti soldi per diversi calciatori…”.

Insomma, la risposta di Lampard potrebbe sintetizzarsi col detto: “Il bue che dice cornuto all’asino…”.