Chelsea, Lampard si gode Thiago Silva: “Io a 36 anni non potevo giocarle tutte come fa lui. Farà l’allenatore o…”

Frank Lampard si coccola Thiago Silva. Il difensore del Chelsea, arrivato in questa stagione dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, ci ha messo pochissimo ad ambientarsi alla Premier League e sta dimostrando grande costanza e rendimento sopra le aspettative. Un momento davvero eccellente per il brasiliano che, a seguito della vittoria blues contro il West Ham, raccoglie parole al miele da parte del proprio mister.

Lampard: “Io a 36 non ero come Thiago Silva…”

“Ricordo di aver giocato in Premier League a 36 anni e non potevo giocare come sta facendo lui adesso”, ha detto Lampard parlando a Sky Sports per poi spiegare meglio: “Non avrei potuto giocare tutte le gare perché, all’epoca, in quella fase finale della mia carriera, a volte ero nella partita e a volte no. Lui, invece, è un vero top player. Sempre concentrato, non sente pressione. Sapevo che era un difensore di altissimo livello e non sarei dovuto essere sorpreso. Lo vedo in allenamento tutti i giorni. Prepara tutto alla perfezione, legge al meglio ogni partite. Ha una voglia matta di vincere e competere contro chiunque.Sono convinto che farà l’allenatore o qualsiasi cosa vorrà fare in futuro”.