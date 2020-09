Chelsea, Lampard teme le… spie: fa installare sistema di telecamere con tecnologia all’avanguardia ai campi di allenamento

Ci risiamo. Frank Lampard teme di incappare in una Spy Stories 2.0. Ebbene sì, perché il tecnico del Chelsea era già stato protagonista in passato di qualcosa di simile, quando il Leeds di Bielsa aveva letteralmente fatto spiare il suo Derby County. E allora, come riporta il Sun, prevenire è meglio che curare…

Lampard: telecamere di massima sicurezza

Come scrive il tabloid inglese, nel tentativo di evitare che altre sue tattiche possano trapelare al di fuori del Chelsea, Lampard spera di avere l’ok per far installare telecamere di massima sicurezza ai campi di allenamento a Cobham. La società ha già richiesto il permesso di pianificazione per aggiungere il sistema CCTV alle proprie strutture di formazione. Si tratterebbe di un sistema di telecamere con tecnologie software all’avanguardia anche a prova di hacker.

Il circuito che verrà installato permetterà, in caso di violazione, di intervenire in tempo reale per fermare “la spia”. Verranno utlizzati strumenti che permetteranno di vedere immagini in modo assolutamente definito e in ogni momento della giornata, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Insomma, Lampard ha grandi ambizioni per questa stagione e farà di tutto per proteggere le sue idee…

