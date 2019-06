Chelsea, l’ex Drogba conferma: “Sì, Lampard è in trattativa per diventare nuovo mister”

Sì, il nome per il dopo Maurizio Sarri in casa Chelsea porta il nome di Frank Lampard. Qual è la fonte? Nientemeno che il suo ex compagno di squadra in maglia Blues Didier Drogba, che lo ha rivelato durante una diretta su Instagram. Il ritorno del centrocampista inglese al Chelsea, di cui è una leggenda per i trascorsi da calciatore, si fa sempre più probabile, malgrado il suo attuale team Derby County aveva dichiarato che non vi era stato alcun contatto fra le parti. Durante la diretta Instagram, un fan ha chiesto all’ex attaccante chi vedrebbe meglio come prossimo allenatore del Chelsea e la risposta è stata: “Chi sta parlando con la società per ottenere quel ruolo è Frank Lampard”. In molti altri hanno proposto gli stessi interrogativi, allorché Drogba ha detto: “Relax, relax!”. Ai tifosi del Chelsea piacerebbe molto un ritorno di Lampard, che con quella maglia ha segnato 211 gol in 648 presenze.