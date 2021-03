Chelsea, l’ex Joe Cole ci crede: “Per vincere la Premier League bisogna comprare Haaland”

Un ottimo cammino da parte del Chelsea dopo l’addio di Lampard e l’arrivo di Tuchel alla guida del club. Eppure, per lottare veramente per il titolo di campione d’Inghilterra, manca ancora qualcosa. Ne è sicuro l’ex giocatore blues Joe Cole che ha detto la sua riguardo alla forza dei londinesi ai microfoni di BT Sports.

Joe Cole: “Per vincere la Premier League serve Haaland”

Tanti i rumors di mercato che riguardano la stella del Borussia Dortmund Haaland, compresi quelli che lo accosterebbero proprio al club di Londra. Joe Cole, in tal senso, è assolutamente favorevole all’eventuale acquisto: “Il Chelsea ha bisogno di un giocatore: Haaland. È nella lista dei desideri. Il Chelsea ha una grande squadra con giocatori di qualità in tutte le posizioni. Ma i londinesi hanno bisogno di una scintilla magica, un numero nove. Questo è ciò che serve. Haaland è in grado di riportare il Chelsea a lottare davvero per il titolo di Premier League“, ha detto l’ex calciatore.