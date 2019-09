Chelsea, l’ex Sidwell rivela: “L’addio di Mourinho ha distrutto Drogba”

Tutte le storie calcistiche sono destinate a concludersi. A volte l’addio è persino durissimo da accettare. E’ il caso di quanto accaduto nel 2007 al Chelsea, quando José Mourinho venne esonerato. Emblematica la testimonianza dell’ex Blues Steve Sidwell: “Ho vissuto diversi esoneri di allenatori. Il più difficile che ho avuto è stato al Chelsea quando Jose Mourinho ha lasciato la panchina. Molti giocatori erano con lui da molto tempo e si era creata una vera cultura familiare. Io ero lì solamente da un paio di mesi, ma ricordo che c’era gente che piangeva. Drogba era totalmente devastato in lacrime. Penso che tutti ne siano rimasti sorpresi. José andava in giro per salutare tutti e non c’era persona che non fosse sconvolta”.