Chelsea, l’impatto di Werner in Premier: “In Germania non giochi contro difensori così alti e forti”

La prima volta di Timo Werner in Premier League è stato comunque un successo. Il suo Chelsea ha vinto alla prima giornata contro il Brighton per 3-1, ma il suo impatto col campionato inglese è stato più complicato del previsto, soprattutto per quanto riguarda i duelli con i difensori rivali.

Werner: “Mai giocato contro 3 difensori così alti e forti”

Parlando a MOTD, Werner ha commentato la sua prima partita ufficiale in Premier League con tanta sorpresa verso le differenze con la Germania e la Bundesliga: “Credo sia stata una gara difficile, specialmente dopo l’1-1 ma per fortuna Reece ha fatto un grande gol. Siamo molto felici della vittoria”. E ancora: “Il modo di giocare è completamente diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Germania. Mi son ritrovato contro tre difensori molto alti e forti fisicamente. In Bundesliga non li trovi. Sono contento di questa mia prima gara e della vittoria della squadra”.