Chelsea-Liverpool, Azpilicueta polemizza: “Mané è da rosso. Altro episodio contro di noi”

Il capitano dei Blues non ci sta

Chelsea-Liverpool di Premier League ha dato spettacolo, forse anche oltre le aspettative. Un 2-2 scoppiettante con ritmi elevatissimi e giocate importanti che hanno illuminato la serata a Stamford Bridge. Ma come ogni partita, non potevano mancare le polemiche. Su tutte quella che vede il capitano Blues Cesar Azpilicueta furioso per una gomitata del rivale Sadio Mané ai suoi danni nei primi istanti di gioco.

DA ROSSO - "È chiaramente un intervento da rosso. Non importa che fossero passati pochi secondi dall'inizio della gara", ha detto Azpilicueta. "Mané non cerca il contrasto, non vede la palla, vuole solo colpire con il gomito. Non lo capisco. C'è poco da aggiungere è palesemene un fallo da rosso e non c'era molto da aspettare o capire. Purtroppo non so cosa stia accadendo, ma non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo a nostro sfavore".