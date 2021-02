Chelsea, lo strano mea culpa di Werner: “Avessi segnato 4-5 gol in più Lampard sarebbe ancora qui”

Con Thomas Tuchel il Chelsea è rinato. Eppure le cose sarebbero potute andare diversamente se solo la palla fosse entrata in rete qualche volta di più. Lo ha detto senza troppi giri di parole Timo Werner, attaccante blues, ai microfoni di Sky Sport, ammettendo di sentirsi responsabile per l’esonero dell’ex mister Lampard.

Chelsea, mea culpa Werner

“Quando arrivi in un grande club per giocare come attaccante e segnare gol, ti senti un po’ in colpa per aver perso molte occasioni e non aver rispettato le attese”, ha commentato Werner sul suo impatto non troppo eccelso con la Premier League. “Mi sentivo in colpa davanti agli occhi del club, prima con Lampard e e anche con me stesso. Voglio segnare sempre il più possibile. Penso che se avessi fatto 4-5 gol in più, Lampard sarebbe ancora qui, perché in quel caso avremmo vinto altre due o tre partite. Certo, non puoi guardare indietro al passato, ci sono molte partite davanti però…”.