Chelsea, Lukaku: “Cari tifosi mi dispiace per quello che ho creato”

Il centravanti belga ha mandato un video messaggio

L'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku si è scusato per la controversa intervista rilasciata a Sky Sport. Il videomessaggio dell'attaccante belga è stato pubblicato dal servizio stampa del club londinese sui canali ufficiali social. “Cari fans, mi dispiace per il turbamento che ho creato. Conoscete il legame che ho con questo club fin dall'adolescenza. Capisco perfettamente che siete rimasti sconvolti. Ovviamente è tutto a posto e cercherò di ripristinare la vostra fiducia. E farò del mio meglio per mostrare tutto il mio impegno ogni giorno sul campo di allenamento e durante le gare. Mi assicurerò che possiamo vincere e si, come ho fatto con l'allenatore e come ho fatto con compagni di squadra e dirigenti perché penso che non era il momento giusto e voglio andare avanti rispetto a quanto successo e assicurarmi che vinceremo le partite", spiega nel suo video messaggio il giocatore ex Inter.