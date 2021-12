Chelsea, Lukaku: “Frustrante fermarmi ma adesso sono pronto per l’Everton”

L’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku ha parlato delle sue condizioni post infortunio e della sua ex squadra, l'Everton.

L’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku, ha parlato delle sue condizioni dopo l'infortunio e della sua ex squadra l'Everton, prossima avversaria dei blues, in un’intervista al sito ufficiale del club: “E’ stato un inizio difficile. Le prime settimane sono stato bene e ho segnato con regolarità ma poi mi sono fatto male. E' stato frustrante fermarmi quando stavo andando così bene, questo è però il calcio. Ora mi sento esser tornato a un buon livello. Da 10 giorni sono al 100%, poi ovviamente però è sempre l’allenatore ha decidere”. Sulla sua ex squadra l’Everton, rivela: “Sarà una bella partita, vogliamo vincere per tenere il passo del Manchester City ma non sarà facile, comunque ci proveremo. Sarà bello ritrovare molti ex amici e persone che conosco dell'Everton. E' stata una bella esperienza”.