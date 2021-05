Chelsea, Marcos Alonso: “Stagione difficile, emozionato per il gol al City”

L'ex Fiorentina è stato decisivo nella sfida di Premier League

Sarà la finale di Champions, ma nel frattempo ci sono già state le prove generali in Premier League. Manchester City e Chelsea si sono sfidati e i Blues hanno festeggiato il successo per 2-1 grazie a una rete di Marcos Alonso proprio all'ultimo respiro. Per l'esterno spagnolo è una rete importantissima, data la stagione decisamente complicata che sta attraversando. La marcatura gli permette di ritrovare fiducia e morale dopo tante difficoltà e incomprensioni.