Chelsea, Mount match winner contro il Liverpool: “L’esultanza? Per prendere in giro Zouma perché…”

0-1 ad Anfield e il Chelsea di Thomas Tuchel vola in Premier League. Ancora un risultato positivo per i blues da quando è arrivato il mister tedesco e questa volta la vittima è davvero illustre. Battuto il Liverpool grazie ad una rete di Mason Mount che ha voluto festeggiare con un’esultanza che ha presto fatto il giro del web. Il motivo? Una presa in giro ad un compagno come lui stesso ha spiegato ai canali ufficiali del club di Londra.

Mount: l’esultanza per prendere in giro Zouma

“Sapevamo come il Liverpool difende. Quindi ho provato a fare ciò che so fare”, ha spiegato Mount sulla rete siglata. “Sono rientrato sul destro e ho calciato ed è andata bene”. E poi ecco la spiegazione sulla speciale esultanza: “Io e Chilly (Ben Chilwell ndr) ci sediamo sempre insieme e stiamo dietro a Zouma quando viaggiamo per le trasferte con l’aereo quando andiamo a giocare per la Champions o per altre gare fuori casa. Kurt guarda sempre i cartoni animati anime e noi di solito ridiamo di lui. Ecco, ci eravamo detti che se uno di noi avesse fatto gol avremmo fatto quella esultanza. Quindi il mio modo di festeggiare è per Kurt”.

Sulla Premier League e la classifica: “Questa vittoria ci spinge un po’ più in alto ma vogliamo essere certi di entrare nelle prime quattro quindi dobbiamo continuare a lavorare sodo e fare bene. Non dobbiamo smettere di lavorare e continuare a vincere”.