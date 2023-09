Chelsea, Mudryk è ormai un caso. Ma per Pochettino: “Ha ancora bisogno di tempo”

Non entusiasma lui, come del resto non entusiasma il rendimento di tutto il Chelsea, capace ieri di cogliere soltanto un pari (0-0) in quel di Bournemouth. I londinesi paiono faticare in modo impressionante a rendersi pericolosi nella trequarti avversaria. E l'estro di Mudryk proprio non si vede. Eppure a prendere le difese dell'esterno ucraino ci ha pensato il tecnico Mauricio Pochettino: "Sta migliorando, gli serve tempo per imparare", ha detto. "La Premier League è molto veloce, penso debba capire meglio il gioco, provare ad essere più connesso con la squadra. Dobbiamo dargli tempo e dargli gli strumenti per migliorare nel corso della stagione", ha spiegato l'ex allenatore del Tottenham. Che però dovrà sbrigarsi a trovare la giusta quadra per il giocatore e per i suoi: i londinesi sono 14esimi con 5 punti, con soli 5 gol fatti e altrettanti subiti.