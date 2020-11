Chelsea o Tottenham? No, Klopp teme… Southampton e Leicester

Si annuncia un campionato molto complicato e combattuto in Premier League. Lo sa bene Jurgen Klopp, manager del Liverpool, che a margine della partita contro il Brighton, come riportano i tabloid inglesi, oltre a citare le note potenze inglesi come Manchester City, Chelsea e Tottenham individua almeno altre due outsider che possono essere la sorpresa…

Klopp e le rivali in campionato

“Secondo i nostri match analyst il Brighton vive un grande momento, anche se dai suoi risultati non sembrerebbe”, ha detto Klopp mettendo sul chi va là la sua squadra sul match dei suoi. “I Seagulls fanno possesso palla e lo hanno dimostrato nelle loro gare anche se poi non sono riusciti a vincere. Dobbiamo difendere bene e non sbagliare sotto porto. L’Atalanta? Ci ha insegnato come non lasciare spazi agli avversari e avere sempre lucidità”.

Poi sul campionato: “Vincere di nuovo la Premier League? Il livello si è alzato in maniera esponenziale. Sinceramente non mi sorprende che Chelsea e Tottenham siano lassù, sono squadre con grandi qualità, il Chelsea ha fatto un mercato sontuoso questa estate. Tante squadre hanno grande qualità e hanno già fatto vedere un bel rendimento in queste prime giornate di campionato. Anche il Southampton mi piace, poi conosciamo tutti il Leicester… Penso sarà una stagione interessante e sarà ovviamente più difficile vincere la Premier 2020-2021”.