Chelsea, partenza sprint sotto la guida di Tuchel ma Ancelotti e Sarri restano i migliori…

In casa Chelsea c’è grande soddisfazione per il recente trend di risultati dopo l’esonero di Frank Lampard. L’addio all’ex bandiera blues aveva lasciato di stucco ma, visto l’attuale momento di forma della squadra, probabilmente, i rimpianti, se presenti, sono davvero pochi. Il merito è di Thomas Tuchel, neo mister del club di Londra, che dal suo arrivo ha fatto davvero molto bene.

Tuchel, meglio di lui solo Ancelotti e Sarri

Come sottolineato da Opta, l’impatto di Thomas Tuchel al comando del Chelsea è stato davvero ottimo. Il tecnico tedesco ha fin da subito messo le cose a posto in casa blues portando risulati da record o quasi. Il tecnico tedesco ha conquistato ben 13 punti nelle sue prime 5 partite da allenatore del club londinese, esattamente come José Mourinho. Meglio di lui, con 5 vittorie su 5, hanno fatto solo Carlo Ancelottie Maurizo Sarri. L’ex tecnico del Psg ha avuto soprattutto il merito di blindare la difesa: solo un gol subito, per altro si tratta di una autorete che porta la firma di Rudiger nella sfida contro lo Sheffield United.