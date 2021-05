Chelsea pazzo di Tuchel: pronto rinnovo triennale

Futuro ancora insieme tra il tedesco e il club di Londra

Il lavoro del tecnico tedesco non è certo passato inosservato ai vertici societari che lo avevano chiamato per prendere il posto di Lampard. Mai scelta fu più azzeccata con i blues che sono arrivati alla finalissima di Champions League mettendo in evidenza solidità e bel gioco. Ecco perché, aldilà dell'esito della gara del prossimo 29 maggio contro il Manchester City, il rapporto tra le parti sembra essere destinato a proseguire.

Come riporta il Daily Mail, infatti, Thomas Tuchel e il Chelsea è sarebbero vicinissimi a trovare l'accordo per il rinnovo di contratto per altri tre anni. Prima di mettere il tutto nero su bianco occorrerà attendere la fine della stagione. E chissà che in caso di Champions vinta non possa arrivare anche qualche bonus in più per il mister...