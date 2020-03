Chelsea, Pedro verso l’addio: “A fine stagione me ne andrò”

Si avvia alla fine il rapporto tra il Chelsea e Pedro. L’attaccante spagnolo ex Barcellona è arrivato a Londra nell’estate 2015 dopo il secondo Triplete conseguito con i Blaugrana. Negli ultimi tempi, tra infortuni e cambi tattici attuati dai vari allenatori avuti, il giocatore campione del mondo nel 2010 non è riuscito ad esprimersi su alti livelli come avvenuto in passato. Tra nostalgia di casa e voglia di voltare pagina, Pedro ha annunciato a Cadena Ser di avere in mente nuovi progetti: “A fine stagione lascerò il Chelsea. Il mio contratto terminerà a giugno, anche se adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo. L’emergenza non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”.