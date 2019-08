Chelsea, prima gioia per Lampard: Norwich battuto 3-2

Primo sorriso in stagione per il Chelsea di Frank Lampard. I Blues si sono imposti per 3-2 sul campo del Norwich. A Carrow Road decidono i gol di Mount e la doppietta di Abraham che risponde sul campo alle recenti brutte vicende di razzismo nei suoi confronti.

Apre proprio Abraham le marcature al 3′ minuto. Poi Canwell fa 1-1. L’1-2 porta la firma del pupillo di Lampard, il giovane Mount. Pukki, a segno per le prime tre gare di Premier League, fa 2-2. Poi il gol decisivo da 3 punti è ancora del classe 1997 Abraham. In classifica, il Chelsea sale a quota 4 punti frutto di un pareggio, una sconfitta e una vittoria.