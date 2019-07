Chelsea, prime vittime di Lampard: Drinkwater e Bakayoko fuori dal progetto

In Premier League il calciomercato chiuderà l’8 agosto e in casa Chelsea, con ogni probabilità, si dovrà intervenire in un reparto tanto caro al nuovo allenatore Frank Lampard. Infatti, stando a quanto riporta il Daily Express, il tecnico avrebbe messo alla porta due calciatori: Danny Drinkwater e Tiemoue Bakayoko.

I due non rientrano nei piani di Lampard che ha già chiarito ai giocatori e alla società di non voler puntare su di loro. Ecco perché l’ex stella Blues spera che i centrocampisti trovino al più presto delle nuove sistemazioni perché vorrebbe subito trovare dei sostituti. Dopo averli visti in azione in queste prime gare amichevoli, pare che il tecnico non possa cambiare opinione.