Chelsea, riduzione del blocco del mercato? Contatti per alcuni giocatori in vista di gennaio

Cresce l’ottimismo in casa Chelsea, che pensa di poter tornare a fare operazione di mercato dal prossimo gennaio. Infatti, il club londinese è in continuo contatto con il CAS (Court of Arbitration for Sport) per cercare di ridurre il blocco sul mercato, che attualmente si estende fino alla prossima estate. Come riportato dai media inglesi, la società sta prendendo contatti con vari procuratori in vista della sessione di gennaio del calciomercato, proprio perché si crede che sarà possibile mettere sotto contratto nuovi calciatori. Un agente ha detto: “Il Chelsea è ansioso di rinforzare la squadra ed è abbastanza fiducioso sul fatto che possa vincere il ricorso per accorciare la sanzione. Potrebbe significare per loro poter arrivare entro i primi quattro posti in Premier, e quindi qualificarsi alla Champions League”.