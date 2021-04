Chelsea, rissa Kepa-Rudiger. Per Marcos Alonso accadrà ancora: “Dimostra la voglia della squadra…”

Un weekend pasquale non proprio sereno in casa Chelsea vista la presunta rissa tra Kepa, portiere blues, e il difensore Rudiger, poi allontanato da mister Tuchel. Eppure, c’è chi vede del positivo in tutto questo. Parliamo di Marcos Alonso, esterno mancino dei londinesi ed ex Fiorentina. Parlando a beIN Sports, lo spagnolo ha commentato i fatti confermando l’episodio tra compagni ma dicendosi sicuro che si tratti di un qualcosa di positivo per le ambizioni e la crescita della squadra.

Marcos Alonso: “Scontro Kepa-Rudiger? Avverrà di nuovo”

“Queste sono cose che accadono”, ha spiegato Marcos Alonso che coglie il lato positivo del confronto tra compagni di squadra: “Mostra il livello di competizione che c’è nella squadra, la fame che mostriamo anche sul campo di allenamento ed è un bene per il club e per il gruppo”. L’esterno ha dunque confermato l’episodio tra Kepa e Rudiger e si è detto anche convinto che fatti simili si ripeteranno in futuro: “Anche prima della fine dell’allenamento le cose andavano già bene. Non è niente di nuovo ed è sempre accaduto nelle squadre. Sono convinto che accadrà ancora. Per questo dobbiamo prendere il positivo e prepararci al meglio per la prossima sfida”.

Una prossima gara che sarà molto importante per il proseguimento della stagione. I blues, infatti, saranno impegnati mercoledì in Champions League contro il Porto nell’andata dei quarti di finale del torneo.