Chelsea, ritorno sul mercato col botto: stanziati 165 milioni di euro per gennaio

Ritorno sul mercato col botto per il Chelsea. Così riferisce l’edizione odierna del Sun, che per raccontare della notizia dello stop del blocco per le trattative per i Blues aggiunge che addirittura saranno 165 i milioni di euro messi a disposizione dalla proprietà per migliorare la squadra, guidata dalla leggenda Frank Lampard. Ricordiamo che il TAS, a proposito del Chelsea, si è pronunciato nella giornata di venerdì 6 dicembre. Il patron Roman Abramovich non vuole fare “brutte figure”, la formazione londinese si trova quarta in classifica in Premier League, in zona Champions League, ma si può fare ancora meglio, anche in Europa: ma prima servirà raggiungere gli ottavi di finale della massima competizione continentale durante la prossima settimana (sarà decisiva la sfida col Lille).