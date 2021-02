Chelsea, Rudiger conferma: “Ho convinto Havertz e Werner a venire a Londra…”

Lo aveva detto senza troppi giri di parole in passato e lo conferma anche adesso. L’ex Roma Antonio Rudiger, attuale difensore centrale del Chelsea, oltre a prodigarsi in campo aveva improvvisato un nuovo ruolo: quello di agente. I trasferimenti andati a buon fine di Kai Havertz e Timo Werner portano anche… la sua firma.

Raggiunto dai microfoni di Sky al termine della sfida vinta dal Chelsea contro il Barnsley in FA Cup Rudiger ha commentato l’arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina del club londinese e alcuni affari di mercato relativi all’arrivo nella scorsa finestra di trattative di due sui connazionali: “Penso che il nuovo mister abbia portato il suo modo di giocare a calcio, ha cambiato immediatamente il modulo con la difesa a tre. Penso che sia importante per un nuovo allenatore arrivare e portare la propria idea”. “Cosa ha cambiato in difesa? Il nostro pressing è più efficace. Schiacciamo la squadra avversaria nella propria metà campo e per questo non subiamo molti tiri. È così che l’allenatore vuole che giochiamo”.

Poi una rivelazione: “L’arrivo di Havertz e Werner grazie a me? Sì, è vero. Ho convinto sia Havertz che Werner a venire qui, abbiamo parlato tanto. Ho solo fatto del mio meglio per aiutare il club e portare qui due fantastici talenti. Per loro maggiore feeling con un manager tedesco? Credo di sì. Adesso hanno un allenatore che parla la loro stessa lingua. Ma alla fine la differenza la fa il campo”.