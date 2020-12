Chelsea, Rudiger si lamenta: “Gioco poco e non sono contento ma…”

Una sola apparizione per Antonio Rudiger con la maglia del Chelsea fin qui in questa stagione. Troppo poco per il difensore tedesco che, nel mese di gennaio, con la finestra di mercato aperta, potrebbe anche salutare. Ed è proprio della sua situazione in quel di Londra che il centrale ex Roma ha voluto parlare ai microfoni di ZDF: “Non gioco e non sono contento“, ha ammesso il classe 1993. “Però da qui a gennaio possono accadere tante cose. Il mercato? Vediamo cosa succede. Io ho accettato la sfida e proverò a conquistarmi il posto”.

Infine un pensiero anche sul razzismo in Inghilterra e alcuni miglioramenti che il calciatore tedesco, spesso vittima di insulti, ha notato: “Devo dire che qualcosa è stato fatto. Vedo miglioramenti qui ed in generale nel Paese. Certo, non credo si possa eliminarlo al 100%, ma sono contento che qualcosa si sia mosso finalmente”, ha concluso Rudiger.