Chelsea, Saul: “Chiarimento avvenuto con Simeone. Avevo bisogno ritrovarmi”

Saul Niguez è passato al Chelsea dall'Atletico Madrid. Tuttavia i rapporti con l'ex club restano assolutamente buoni

Per Saul Niguez è giunto il momento di voltare pagina. Nell'ultima sessione di mercato, il centrocampista spagnolo ha lasciato l'Atletico Madrid per trasferirsi al Chelsea. Dai campioni di Spagna ai detentori della Champions League: un passaggio di tutto rispetto. Una decisione arrivata per vari motivi, come ha spiegato in una diretta Twitch: "Non so se avrei potuto sopportare una stagione come l'anno scorso o due anni fa ma avevo bisogno di ritrovarmi e si è presentata la possibilità del Chelsea, campione d'Europa. E' stata la cosa più complicata, la decisione di partire, perché parto da solo senza mia moglie e la mia famiglia e conosco a malapena l'inglese. Con Simeone abbiamo chiarito parlando, senza troppi problemi. Giocarmi un posto sarebbe la ragione più importante di questa mia decisione. Nonostante la mia partenza, il rapporto con l'allenatore e la società resta assolutamente meraviglioso".