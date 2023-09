Chelsea, Savage ci crede: “Inizio disastroso? Arriverà fra le prime quattro”

L'analisi prosegue: "Adesso il tecnico potrà approfittare della pausa nazionali per valutare i suoi calciatori. Quando osservi quanti nuovi giocatori ci siano, hai modo di galvanizzare questo gruppo e farlo rendere come preferisci. Pochettino deve trovare un sistema in cui il centravanti riesca a segnare 20 o più gol a stagione. Nessun numero 9 del Chelsea dai tempi di Diego Costa ci è riuscito. Appena Pochettino riuscirà in questa impresa sono sicuro che la squadra comincerà a spingere e, col tempo, centrerà una lunga serie di successi. Poi inizierà a lottare per qualche trofeo. Sempre con Mauricio alla guida".