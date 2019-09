Chelsea, senti de Lucas: “Ecco chi potrebbe essere il nuovo Zola…”

Una lunga carriera alla quale ha posto termine nel 2013, Enrique de Lucas. L’ex centrocampista, nel corso del suo passato da calciatore, ha indossato anche la maglia del Chelsea nella stagione 2002/2003, l’ultima di Gianfranco Zola con i blues. E proprio sull’argomento, nel corso di un’intervista all’Athletic, si è espresso lo spagnolo.

CHELSEA – “Il Chelsea di oggi non ha quella stella come invece avevamo noi. Noi avevamo Zola, il fatto che adesso invece non ci sia un giocatore di così grande livello è preoccupante. Credo che sia il momento di trovarlo. Forse Pulisic potrebbe prendere quel posto, ma non ha la stessa esperienza che aveva Gianfranco”.