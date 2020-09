Chelsea, senti Sutton: “Kepa è il peggior acquisto della storia della Premier League”

Non c’è pace in casa Chelsea per le prestazioni del portiere Kepa, ancora una volta protagonista in negativo con un errore che ha messo la parola fine alla gara contro il Liverpool, poi persa dai blues per 2 a 0. L’estremo difensore ha sbagliato un rinvio passando, di fatto, la palla a Mané che ha insaccato senza problemi in rete. L’ex calciatore inglese Chris Sutton, ex anche del club di Londra, ha sparato a zero contro il giocatore parlando al Daily Mail.

Kepa: che disastro!

“Puoi spendere un sacco di soldi per rafforzare il tuo attacco, ma che senso farlo per un portiere che non para”, ha esordito Sutton senza peli sulla lingua. “Kepa è costato al Chelsea 78 milioni di euro nel 2018, ma non è mai stato in grado di diventare il portiere che ci si attendeva. Con un altro errore così si è confermato come il peggior trasferimento del Chelsea in Premier League. Nel calcio c’è sempre la possibilità di ricominciare ma in casa blues Lampard deve provare a vincere un trofeo già in questa stagione e così non si può…”.

Questo l’errore di Kepa nel match contro il Liverpool:

