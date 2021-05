Chelsea, Tuchel elogia Lampard: “In finale di Champions grazie al suo lavoro”

Il tecnico dei Blues ringrazia il suo predecessore

Il Chelsea arriva in finale di Champions League per la terza volta nella sua storia. Curiosamente, i Blues hanno sempre raggiunto questo traguardo dopo aver esonerato un allenatore durante la stagione. E' accaduto nel 2008 con il passaggio dalla gestione di José Mourinho a quella di Allan Grant . Poi nel 2012, con l'addio di André Villas Boas e l'arrivo di Roberto Di Matteo , poi vincitore della competizione. Ora l'avvicendamento tra Frank Lampard e Thomas Tuchel .

Lo stesso Tuchel ha voluto omaggiare il suo predecessore durante la conferenza stampa: "Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore".