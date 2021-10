Chelsea, Tuchel: “Lukaku poco coinvolto? Se avesse segnato alla Juve…”

Thomas Tuchel analizza il momento di Romelu Lukaku, reduce dalla prova opaca contro la Juventus

Il Chelsea si interroga sulle ragioni della sconfitta incassata in Champions League contro la Juventus. In particolare ha sorpreso la prestazione non esaltante di Romelu Lukaku. Il tecnico dei Blues Thomas Tuchel racconta le sue impressioni sul momento dell'attaccante belga: "Contro l'Arsenal è stato coinvolto e anche guardando al secondo tempo contro il Tottenham ha partecipato ad alcune occasioni, dando un pallone a Werner in collaborazione con Mount. Nel calcio conta la connessione e Romelu ne ha una forte con Mount e Kovacic, si cercano e si capiscono mentre con gli altri ancora no. Dobbiamo imparare e adattarci, creare e capirci meglio. Ci sono state altre gare in cui è stato coinvolto in pieno, poi ci sono gare come quella contro il City in cui è stato isolato, ma il merito è anche dell'avversario. Ci saranno sempre gare come quella contro la Juve, dove troveremo poco spazio ma non sono da prendere come riferimenti. Parleremmo in modo del tutto diverso se all'80' avesse segnato un gol che di solito fa. Sarebbe stato di nuovo decisivo".