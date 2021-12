Chelsea, Tuchel non vede l’ora: “Finalmente conoscerò Ranieri…”

Il tecnico dei Blues affronterà il manager italiano

Redazione ITASportPress

Dopo i due anticipi di Premier League, il campionato inglese proseguirà oggi con la quattordicesima giornata. In campo stasera andranno anche Watford e Chelsea, con Thomas Tuchel pronto al suo primo incontro con Claudio Ranieri. Per il tecnico tedesco c'è grande emozione nel conoscere per la prima volta dal vivo, il manager italiano.

FORTUNA - "Ranieri non ha bisogno di presentazioni, tutti sanno cosa ha fatto in Premier con ogni squadra allenata. È un tecnico di grande esperienza e finalmente avrò la fortuna di conoscerlo, sarà il nostro primo incontro. Da quando è arrivato al Watford si vede la differenza, lo confermano i numeri ma anche lo stile di gioco. Sono più sicuri e pressano alto, soprattutto in casa", ha detto Tuchel in conferenza.

SINGOLI - Un passaggio anche sullo stato di alcuni giocatori, in modo particolare Romelu Lukaku: "È tornato a lavorare dopo l'infortunio alla caviglia e sembra che non ci siano problemi. Adesso deve continuare a recuperare minutaggio di gioco e se possibile ad allenarsi come sta facendo".