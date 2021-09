Chelsea, Tuchel promuove Lukaku: “Ha le qualità per essere futuro capitano”

L'allenatore blues esalta le doti anche umane del suo bomber

Vince ancora il Chelsea di Thomas Tuchel e lo fa nel derby di Londra contro il Tottenham. Netto il 3-0 rifilato agli Spurs con le reti di Thiago Silva, Kanté e Rudiger. Il mister dei blues ha parlato ai microfoni di Sky Sports sottolineando la prova del bomber Romelu Lukaku , a secco per l'occasione ma sempre leader del gruppo come un vero capitano.

FUTURO - "È un comunicatore molto democratico, tratta tutti con lo stesso rispetto, lo stesso atteggiamento", ha detto Tuchel su Lukaku. "E' un atleta di altissimo livello: ama allenarsi, ha il sorriso sulle labbra sempre e vuole vincere ogni singola competizione. Questo è un bene. Dà l'esempio". E in chiave futura, con l'attuale capitano Cesar Azpilicueta entrato nell'ultimo anno di contratto: "Se Lukaku potrebbe essere il futuro capitano? Sì, penso che potrebbe esserlo. Ha molte cose tra quelle di cui ha bisogno un giocatore per essere un capitano. Ma abbiamo un capitani fantastici ora quindi non c'è bisogno di pensarci. Sicuramente Romelu si comporta come uno di loro e questo è più importante che avere effettivamente la fascia di capitano".