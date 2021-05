Chelsea, Tuchel: “Situazione diversa da un anno fa. Jorginho importante per noi”

Il tecnico dei Blues si prepara alla sua seconda finale di Champions consecutiva

Il Chelsea si avvicina speranzoso alla finale di Champions League. Domani i Blues si giocheranno il trofeo più ambito contro il Manchester City in una sfida tutta inglese. Per la squadra londinese si tratta del terzo atto conclusivo in questa manifestazione, con una vittoria arrivata nel 2012 in casa del Bayern Monaco. I Citizens, invece, sono alla loro prima finalissima.