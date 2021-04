Chelsea, Tuchel: “Werner deve comportarsi come se fosse stato rifiutato da una donna”

Nella scorsa sessione estiva di calciomercato il Chelsea è stata una delle squadre protagoniste: probabilmente la regina d’Europa, in questo senso. Tra i pezzi pregiati del mercato dei Blues c’è Timo Werner, trasferitosi a Londra dal Lipsia per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. L’attaccante tedesco, però, sta deludendo e i numeri parlano chiaro: 39 presenze e 10 gol segnati. Troppo poco per giustificare il pesante investimento fatto dalla società. A far emergere in maniera ancora più palese il suo scarso feeling con il gol, la rete mancata a porta vuota con la maglia della Germania contro la Macedonia del Nord.

Insomma, un periodo tutt’altro che d’oro per la punta teutonica. Riguardo al suo stato di forma, è stato interrogato l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel che in conferenza stampa ha risposto: “Werner deve trattare il suo scarso feeling con il gol come se fosse stato rifiutato da una donna: fai un passo indietro e forse ti richiamerà“.