Chelsea, tutti rinunciano alla maglia numero 9 perchè “maledetta”

La maledizione del 9 al Chelsea ha colpito tutti negli ultimi anni. del Chelsea Thomas Tuchel ha rivelato che il club londinese considera la maglia numero 9 maledetta. Questa casacca non avrà più un proprietario dopo il ritorno dell'attaccante Romelu Lukaku all'Inter. In precedenza, Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain e Fernando Torres, con la 9 sulle spalle non hanno avuto una carriera al Chelsea piena di soddisfazioni. "È maledetto questo numero. La gente mi dice che è maledetto. Non c'era molta richiesta per il numero 9. A volte i giocatori vogliono cambiare i numeri, ma sorprendentemente nessuno vuole toccare quel numero". Ma non sempre la 9 porta sventure. Al Milan dopo Inzaghi nessuno la sceglieva poi ci ha pensato Olivier Giroud un ex Chelsea a spezzare una "maledizione" che durava da troppo tempo. Quella della maglia numero 9 del Milan, che dopo Pippo Inzaghi non aveva più trovato un "proprietario" all'altezza. Per il momento il Chelsea la lascia nel cassetto.