Chelsea, via libera alla cessione a Todd Boehly: c’è l’ok del Governo

L'affare si può finalmente chiudere

Svolta decisiva per il futuro del Chelsea . Il governo inglese, infatti, ha autorizzato la vendita del club londinese che passerà da Abramovic al gruppo guidato da Todd Boehly . In una nota ufficiale sono state anche annunciate le codizioni fondamentali che permetteranno il passaggio di consegne della società inglese alla nuova proprietà.

Roman Abramovich non dovrà trarre profitto dall'operazione e i soldi dovranno essere impiegati per scopi umanitari a favore dell’Ucraina. La decisione del Governo consentirà il passaggio del club al consorzio statunitense guidato da Todd Boehly.

A dare conferma dell'imminente chiusura dell'affare è stato anche il ministro Nigel Huddleston che con dei tweet ufficiali ha ribadito l'ok del governo inglese alla vendita del Chelsea dopo aver verificato il rispetto dei due i punti chiave prima citati. "Sono lieto di confermare che nella tarda notte di ieri il Governo ha rilasciato una licenza che consente la vendita del Chelsea. Ai tifosi che hanno vissuto tale incertezza: le nostre priorità si sono concentrate sulla sopravvivenza del club e ci siamo assicurati che Abramovich non tragga in alcun modo vantaggi finanziari dalla cessione. È assolutamente giusto imporre sanzioni a coloro che hanno consentito la brutale e barbara invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Abbiamo ora ricevuto l'assicurazione legale che Abramovich non beneficerà di alcun ricavato della vendita e si assicurerà che raggiunga cause umanitarie per le vittime in Ucraina", le sue parole.