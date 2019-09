Chelsea, Willian allontana la Juventus. “Voglio restare qua”

Un contratto in scadenza al termine della stagione, con numerosi rumors attorno a lui. Stiamo parlando di Willian, brasiliano in forza al Chelsea dall’estate 2013, periodo durante il quale ha collezionato complessivamente 202 presenze con i londinesi. Su di lui hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui la Juventus di Maurizio Sarri, attratta dalla possibilità di prelevare a costo zero un giocatore del suo valore. Willlian, però, ai microfoni di Standard Sport, ha allontanato le voci di addio ai blues.

FUTURO – “Da parte mia vorrei restare. Io amo questo club ed amo vivere a Londra: lo stesso vale per la mia famiglia. E’ vero che ho solo un anno di contratto ancora, ma io voglio rimanere al Chelsea”.