Chelsea, Willian: “Contratto in scadenza? Ora non ci penso. Sul Corinthians…”

Ancora in bilico il futuro di Willian. Il brasiliano, al termine della stagione, andrà in scadenza di contratto con il Chelsea, con le trattative per il rinnovo che fin qui non hanno avuto esito. Sul giocatore hanno così messo gli occhi numerosi club, tra i quali Juventus e Barcellona. Ma i progetti dell’esterno, al momento, sembrano essere diversi, come da lui dichiarato ai microfoni di Metro.

CHELSEA – “Io sto molto bene al Chelsea e mi piacerebbe rimanere qui. So che il mio contratto è in scadenza, ma ora non ci sto pensando. Corinthians? Provo un grande affetto per il club, sono stati loro a lanciarmi. Per il momento, però, non penso di tornare in Brasile”.