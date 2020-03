Chelsea, Willian: “Fallita la trattativa per il rinnovo, adesso mi piacerebbe restare in Premier…”

L’esperienza di Willian con la maglia del Chelsea si concluderà al termine della stagione. Il brasiliano non ha infatti trovato l’accordo con i blues per il rinnovo di contratto e, a partire dal prossimo luglio, sarà svincolato. Ad annunciarlo, al Sun, lo stesso giocatore.

FUTURO – “La trattativa con il Chelsea non è andata a buon fine: io volevo un contratto di tre anni, mentre loro me ne offrivano due. Il mio desiderio è quello di continuare a giocare in Premier League, ma non escludo di andare in altri campionati. Sento le voci, ma per adesso non ci sono offerte. Ritornare in Brasile? Al momento non ci penso, sono ancora molto interessato all’Europa”.

